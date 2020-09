**Quirinale: Renzi, 'chi parla di Mattarella bis danneggia Capo Stato'** (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Credo che sia la cosa peggiore da fare tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Il mio suggerimento, a Conte e a tutti gli altri, è: il Presidente della Repubblica non viene mai chiamato nel dibattito politico, chi lo fa commette un errore innanzi tutto verso il Quirinale". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Coffee break' su La7, a proposito dell'ipotesi di una rielezione di Sergio Mattarella. Leggi su iltempo

Goffredo Bettini sarebbe il tessitore dell’ennesima trama del Partito Democratico: garantire ai 5 Stelle un appoggio a Virginia Raggi quando a Roma si tornerà a votare, in cambio del sostegno alla can ...Forse ha ragione quella vecchia volpe democristiana di Gianfranco Rotondi: «Anche se alle Regionali finisse, che so, 6 a 1, in favore del centrodestra non succederebbe niente perché Conte direbbe che ...