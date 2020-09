PSG all’assalto di Fabian Ruiz: il Napoli fissa il prezzo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La delusione per la finale di Champions sembra essere svanita in casa Paris Saint-Germain. I campioni di Francia, infatti, sono pronti a rifarsi con un mercato da protagonisti assoluti. Serve linfa nuova per migliorare l'ottimo operato della squadra di Thomas Tuchel. Uno degli obiettivi di mercato è Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, che piace anche a Real Madrid e Barcellona, sembra perfetto per il gioco impostato dal tecnico tedesco in questi anni.caption id="attachment 732299" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionprezzoSecondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe le idee chiare a riguardo. Ruiz non sarebbe incedibile, ma la cifra per assicurarselo è assolutamente importante e non accessibile a tutti. Si parla di una valutazione ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : PSG all'assalto di Fabian Ruiz: il Napoli fissa il prezzo - - PSG24hours : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Il #PSG all'assalto di un top rossonero! - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Il #PSG all'assalto di un top rossonero! - PSG24hours : RT @Pall_Gonfiato: #Mercato, il #PSG bussa alla porta del #Napoli - Pall_Gonfiato : #Mercato, il #PSG bussa alla porta del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : PSG all’assalto Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport