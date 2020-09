Piaggio: Vespa Elettrica riceve menzione d'onore del Premio Compasso d'Oro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos) - La giuria internazionale del 26esimo Premio Compasso d'Oro Adi ha conferito a Vespa Elettrica la menzione d'onore, riconoscimento che distingue le eccellenze del design mondiale. “Vespa Elettrica conferma lo spirito pionieristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico e inconfondibile nel mercato globale della mobilità”, si legge nelle motivazioni. Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro Adi è un Premio mondiale di design, nato da un'idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L'Adi, Associazione per il disegno industriale, dal 1964 cura l'organizzazione del ... Leggi su liberoquotidiano

thebrightside0 : @rosadineve #tvpositiva?? Da vedere o rivedere su @RaiPlay il bel film Enrico Piaggio sulla storica nascita della V… - flamulamaria : Enrico Piaggio, la storia vera del padre della Vespa - propali_bluzer : Dacete mi quattro stagioni, felce azzurra i vespa piaggio - sicurauto : RT @sicurmoto: Freni Piaggio difettosi: rischio incidente per Vespa e MP3 in UE e USA - sicurmoto : Freni Piaggio difettosi: rischio incidente per Vespa e MP3 in UE e USA -