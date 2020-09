Parte il piano Recovery Fund. Le linee guida per l’Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sei obiettivi chiari nel Recovery plan nazionale entro un quadro coerente, fatto di ‘cluster’ con una strategia di fondo basata su innovazione e ambiente volta a rinnovare il Paese. Le linee-guida del piano sono ormai definite e saranno al centro della riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei. Tabella di marcia Oggi il comitato dovrebbe approvare le linee-guida poi arriverà la stesura vera e propria del piano entro metà ottobre. L’intenzione del governo è infatti di presentarlo con la legge di Bilancio attesa in Cdm per il 15 del prossimo mese. Tempi stretti quindi per mettere a terra il quadro definitivo e avviare il confronto informale con Bruxelles. Le prime risorse potrebbero arrivare già a gennaio. ... Leggi su quifinanza

Il Piano, adottato dalla Giunta, è in discussione in commissione regionale prima dell’approdo in Consiglio, ma l’associazione del Panda chiede profonde modifiche La fauna selvatica “appartiene” allo S ...

France Relance: ecco il piano Macron

Mentre gli italiani stanno ancora discutendo su come spendere il biglietto vincente della lotteria che la pandemia avrebbe regalato loro (notare il condizionale), sotto forma di prestiti e sovvenzioni ...

