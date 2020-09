Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 10 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) La riflessione politica sulla nostra contemporaneità è al cuore della Mostra del Cinema dei Venezia 2020. Riflette Julia von Heinz su come il Cinema possa raccontare i molti modi di far politica (da giovani ed entusiasti, da maturi e disincantati, da moderati, da rivoluzionari….) con Und morgen die ganze west (And Tomorrow the entire world) attraverso lo sguardo di una giovane studentessa di Legge, Luisa, che in un tentativo di conciliare la propria adesione ai valori originari della Costituzione tedesca, si unisce a un gruppo dell’Antifa (quelli che Donald Trump bolla come terroristi) in un momento in cui il Paese è scosso da violenti attacchi di stampo razzista. Leggi anche ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Mostra del cinema di Venezia 2020, due film presentano il (non) senso della guerra Il Fatto Quotidiano Venezia 2020. Premio Bresson a Pupi Avati: «Narro la felicità dell'uomo»

«Non mi sono mai fermato dal lavorare nemmeno durante la quarantena. Se non faccio tutte queste cose alla mia età, quando le faccio?». Sorride con l’aria birichina di un ragazzino il regista Pupi Avat ...

Domani sera sarà presentata la pluripremiata pellicola del regista Andrés Garrigó nelle sale da ottobre

Dopo la anteprima alle Giornate Internazionali del Film Religioso di Todi dirette da Alberto Di Giglio, Fatima, l’ultimo mistero, di Andrés Garrigó, distribuito in Italia da Arca Cinematografica di Ma ...

