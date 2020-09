METEO sino 15 Settembre: PIOGGE e TEMPORALI, ma dal weekend CALDO, molto CALDO (Di mercoledì 9 settembre 2020) METEO sino AL 15 Settembre 2020, ANALISI E PREVISIONE L’alta pressione domina sull’Italia, ma con l’insidia rappresentata da un vortice ciclonico che avanza lentamente dalle Baleari con il suo corredo di TEMPORALI. Quest’area depressionaria contribuisce in questo frangente a favorire il richiamo di masse d’aria calda verso l’Italia, con temperature ben sopra media in un contesto da piena estate settembrina. Il vortice ciclonico, catturato da una nuova saccatura atlantica, riuscirà a scalfire l’ostacolo rappresentato dal muro di alta pressione e romperà gli indugi. La depressione traslerà verso la Sardegna, accrescendo così la sua influenza su parte dell’Italia. Le condizioni METEO peggioreranno giovedì, quando ... Leggi su meteogiornale

Museo_di_Chemp : RT @vdaMeteo: #meteo #VDA oggi bel tempo con qualche cumulo in montagna specie a sudest; ad Aosta massime a 26°C. Domattina soleggiato, ne… - vdaMeteo : #meteo #VDA oggi bel tempo con qualche cumulo in montagna specie a sudest; ad Aosta massime a 26°C. Domattina sole… - Lucia05149332 : @Giulio_Firenze @Nereide Io seguo te sino a quando non proporrai alla Ferragni di fare le previsioni meteo. Bisogna… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Pioggia e fulmini, danni e allagamenti a Genova: lallerta meteo resta in vigore sino alle 15… - ValerioUrso2 : E' stata emessa una allerta meteo GIALLA per la provincia di Imperia, a partire dalle ore 20:00 di oggi sino alle o… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO sino Meteo sino al 16 Settembre: temporali, ma poi ondata di caldo Tempo Italia Venezia 77, 'Le sorelle Macaluso': l'elegia degli affetti che sfuggono al tempo

Da dove viene tutto questo dolore, il dolore delle donne, con cui Emma Dante continua a ricordarci chi siamo, e non sono gli uomini, di cui lei qui tiene poco conto, gli eventuali responsabili ma la v ...

Avviso di Allerta Meteo per rischio idraulico: criticità elevata

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emanato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse e visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n. 22499 / 253 del 09.09.2020 con cui si comunica c ...

Da dove viene tutto questo dolore, il dolore delle donne, con cui Emma Dante continua a ricordarci chi siamo, e non sono gli uomini, di cui lei qui tiene poco conto, gli eventuali responsabili ma la v ...Il Servizio di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emanato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse e visto il BOLLETTINO DI CRITICITÀ n. 22499 / 253 del 09.09.2020 con cui si comunica c ...