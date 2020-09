Live-Non è la D’Urso anticipazioni, Barbara D’Urso riunisce in cast del Grande Fratello (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lunedì 14 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, quella stessa data ma di 20 anni fa si apriva per la prima volta la Porta Rossa del famoso reality. A festeggiare questo anniversario ci ha pensato Barbara D’Urso che per l’occasione ha invitato gli ex gieffini alla prima puntata di Live-Non è la D’Urso. Barbara D’Urso smacco ad Alfonso Signorini: reunion del Grande Fratello nella prima puntata di Live Partirà domenica prossima, 13 settembre, Live-Non è la D’Urso, trasmissione della prima serata di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Dalle anticipazioni sugli ospiti della prima ... Leggi su tutto.tv

