Like a Hitler: perquisito consigliere della Lega (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luca Caprini, consigliere comunale della Lega a Ferrara nonché poliziotto e sindacalista del Sap, è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Aveva messo Like ad un post nel quale si inneggiava ad Hitler e ai forni crematori scritto dall’imprenditore Marco Faccini. Secondo quanto riferisce l’Ansa, i due sono stati perquisiti dalla Digos nell’ambito di un’inchiesta avviata dal pm Andrea Maggioni. Faccini aveva pubblicato su Facebook un post contro il cantante Sergio Sylvestre ("Ma quel signore con i baffi che adoperava i forni non c'è più?") al quale Caprini mise il classico “mi piace”. Firenze: ragazza strattona Salvini strappandogli la ... Leggi su blogo

