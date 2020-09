La visita senza mascherina di Giorgia Meloni alla fabbrica di Polignano dove c’è un focolaio (Di mercoledì 9 settembre 2020) alla Sop di Polignano a Mare un focolaio interessa almeno 78 persone. Dopo che sabato una lavoratrice era risultata positiva erano stati effetuati poco più di 150 test del tampone, e la metà sono risultati positivi. Il focolaio si è esteso anche a Grottaglie dove sono state individuate 10 persone positive, nove delle quali “sono tutti lavoratori che in questi giorni sono transitati all’interno dell’azienda agricola Sop di Polignano a Mare”, spiega il sindaco del paese, Ciro D’Alò. Il 25 agosto Giorgia Meloni era lì. senza mascherina. E senza distanziamento sociale. La visita senza ... Leggi su nextquotidiano

EugenioCardi : RT @neXtquotidiano: La visita senza mascherina di Giorgia #Meloni alla fabbrica di Polignano dove c'è un focolaio - GPiziarte : La visita senza mascherina di Giorgia Meloni alla fabbrica di Polignano dove c’è un focolaio - neXtquotidiano : La visita senza mascherina di Giorgia #Meloni alla fabbrica di Polignano dove c'è un focolaio - ComunicareDigit : RT @tivusat_tv: ?? Lo sapevi che... grazie a noi puoi guardare i migliori canali in HD e in 4K senza pagare alcun abbonamento e anticipare… - forestale82 : RT @dukana2: ??focolaio #Covid19 in azienda a #Polignano ??dove erano stati in “visita” #Meloni di #FratelliDiNdrangheta e un deputato ??senza… -