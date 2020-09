La Disney gira «Mulan» vicino ai campi di internamento per uiguri e nei titoli di coda ringrazia la Cina (Di mercoledì 9 settembre 2020) La valle di Tuyuk, il deserto di Mingsha Shan. Sono solo alcune delle località dove la Disney ha girato il film Mulan, disponibile sulla piattaforma plus dal 4 settembre. Le zone si trovano nella Regione autonoma dello Xinjinag, nella Cina nord-occidentale. Nulla di strano se non fosse che da anni la popolazione della Regione è al centro di una dura repressione da parte di Pechino. Abitate in maggioranza dall’etnia uigura, una popolazione di lingua turcofona e di religione musulmana, nelle località scelte dalla Disney sono presenti campi di internamento dove milioni di uiguri sono stati rinchiusi e sottoposti ad abusi e torture. Nei titoli di coda, il ringraziamento ... Leggi su open.online

panic4flloutby : mi gira il cazzo avere l'abbonamento a disney+ ma comunque dover essere costretta a pagare quasi 22€ per vedere mulan -

Ultime Notizie dalla rete : Disney gira La Disney gira «Mulan» vicino ai campi di internamento per uiguri e nei titoli di coda ringrazia la Cina Open Mulan mette nei guai Disney

E’ un bel pasticcio quello in cui il remake live action di Mulan ha condotto la Disney: la casa cinematografica è al centro di un polverone per aver girato il suo nuovo film nella regione dello Xinjia ...

Mulan, Disney ringrazia la Cina per le riprese: scoppia la polemica con gli Stati Uniti

Mulan al centro di una controversia tra gli Stati Uniti e la Cina. A fare scoppiare la scintilla della discordia, i ringraziamenti della Disney alla Cina per le riprese della produzione cinematografic ...

E’ un bel pasticcio quello in cui il remake live action di Mulan ha condotto la Disney: la casa cinematografica è al centro di un polverone per aver girato il suo nuovo film nella regione dello Xinjia ...Mulan al centro di una controversia tra gli Stati Uniti e la Cina. A fare scoppiare la scintilla della discordia, i ringraziamenti della Disney alla Cina per le riprese della produzione cinematografic ...