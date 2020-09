Incendi al maxi-campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo: migliaia di migranti in fuga – Video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diversi Incendi sparsi nel principale campo per migranti della Grecia sull’isola di Lesbo ha costretto le autorità locali all’evacuazione parziale del centro. I roghi sono scoppiati per ragioni ancora da accertare sia all’interno che all’esterno del campo di Moria, dove sono ospitate circa 13 mila persone. In un primo momento sembrava che gli Incendi fossero stati appiccati per protesta contro il lockdown imposto per diversi casi di Coronavirus emersi nel campo. Un’ipotesi smentita dalle autorità locali. Non risulterebbero feriti, mentre diverse migliaia di migranti si sarebbero dati alla fuga. Finora nel campo sono risultati 35 contagi, dopo ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Incendi maxi Incendi al maxi-campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo: migliaia di migranti in fuga – Video Open Lesbo, maxi incendio nel campo profughi più grande d’Europa VIDEO

Grosso incendio nel campo profughi di Moria (a Lesbo, in Grecia), il più grande d’Europa. Tantissimi migranti in fuga. Un grosso incendio è divampato in più punti nel campo profughi di Moria, a Lesbo.

Ferrara, via Scalambra. Via alla chiusura degli accessi

Dopo l’ordinanza del sindaco sono partiti i lavori ai palazzoni occupati da balordi e pusher. Lodi: "Illumineremo a giorno con dei fari" ...

Grosso incendio nel campo profughi di Moria (a Lesbo, in Grecia), il più grande d’Europa. Tantissimi migranti in fuga. Un grosso incendio è divampato in più punti nel campo profughi di Moria, a Lesbo.Dopo l’ordinanza del sindaco sono partiti i lavori ai palazzoni occupati da balordi e pusher. Lodi: "Illumineremo a giorno con dei fari" ...