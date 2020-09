In fiamme il campo d'accoglienza di Lesbo, 12mila profughi in fuga" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono migliaia i profughi in fuga dopo che un enorme incendio ha colpito il più grande campo profughi d'Europa, quello di Lesbo in Grecia. Il campo Moria, costruito con una capacità di 2.800 persone, ... Leggi su europa.today

matteosalvinimi : Ci risiamo. Bomba tossica, rifiuti in fiamme e aria irrespirabile al campo rom di Giugliano (Napoli) nell’indiffere… - MSF_ITALIA : 'Abbiamo visto il fuoco divampare su #Moria. Tutto il campo era inghiottito dalle fiamme, c'era un esodo di persone… - fattoquotidiano : Il campo migranti di Moria in fiamme. Il vicegovernatore di Lesbo: “Completamente distrutto”. Migliaia in fuga o ev… - gentipac : RT @interrisnews: Cosa ne sarà ora delle decine di migliaia di #migranti ospitati nel campo profughi di #Moria, a #Lesbo? ???? - darcampagna : RT @MSF_ITALIA: 'Abbiamo visto il fuoco divampare su #Moria. Tutto il campo era inghiottito dalle fiamme, c'era un esodo di persone in fuga… -