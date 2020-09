Immuni, a Bolzano e in Emilia-Romagna più usata. Bene anche il Lazio, record negativo in Sicilia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel 15,1 per cento degli smartphone della provincia autonoma di è stata installata l'app di che aiuta a tracciare i casi di contagio di . Al secondo posto c'è l'Emilia-Romagna, 13,3 per cento,. Come ... Leggi su leggo

Nel 15,1 per cento degli smartphone della provincia autonoma di Bolzano è stata installata l'app di Immuni che aiuta a tracciare i casi di contagio di coronavirus. Al secondo posto c'è l'Emilia-Romagn ...

Ecco quanto siamo lontani dal primo "traguardo" di Immuni

Per l'università di Oxford le app di contact tracing danno risultati già con il 15% dei download sul totale della popolazione. Ma in Italia mancano 3,8 milioni di persone per arrivarci I primi layout ...

