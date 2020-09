I testimoni: "Willy colpito quando era già a terra". Cosa dicono i risultati della prima autopsia (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Lesioni in diverse parti del corpo, non solamente su torace e addome. Un quadro politraumatico dovuto al pestaggio subito. E' questo il primo risultato dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale di Tor Vergata sul corpo di Willy Monteiro, il 21enne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, il primo esame si è svolto nel pomeriggio ed è durato circa 3 ore e mezzo. Le parole del Gip È stato un apprezzamento rivolto ad alcune ragazze del gruppo di Colleferro da parte di ragazzi del gruppo di Artena a determinare la rissa che ha poi portato al pestaggio mortale di Willy Monteiro. A raccontare i fatti - secondo l'ordinanza del gip di Velletri Giuseppe Boccarrato - è Federico ... Leggi su agi

Il gip ha convalidato l’ordinanza di conferma dell’arresto in carcere dei fratelli Bianchi e di Pincarelli. Intanto sono stati resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo di Willy Sono stati resi no ...Paliano - I quattro ragazzi di Artena sono stati interrogati ieri mattina e tutti e quattro hanno sostenuto di non aver toccato Willy, negando ogni addebito "Questa sera dobbiamo partecipare tutti all ...