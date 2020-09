Hearthstone: Biblioteca Proibita - anteprima (Di mercoledì 9 settembre 2020) Continua l'eccellente lavoro del Team 5, la squadra di sviluppo dietro a Hearthstone, che ha annunciato lo scorso venerdì sera l'arrivo dell'evento speciale La Biblioteca Proibita, legato all'ultima espansione L'Accademia di Scholomance.A partire da ieri e per tre settimane fino al 29, i giocatori troveranno una serie di sorprese ad attenderli, tutte fruibili gratuitamente. L'ingresso nella Biblioteca segreta del preside Kel'Thuzad inizierà con delle interessanti novità per la modalità Battaglia, ovvero l'arrivo di tre nuovi eroi, scelti tra i docenti dell'Accademia, un nuovo minion e sopratutto la tanto attesa possibilità di sfidare fino a 7 amici in una lobby privata. Fino a 4 giocatori potranno mettersi in coda insieme per una Battaglia classificata, mentre quando la lobby ... Leggi su eurogamer

Ser Barov, Jandice Barov e la Guardiana Omu entrano in Battaglia appena in tempo per i gruppi per la Battaglia. Ora potete invitare fino a sette giocatori nella vostra lobby. Mettetevi in coda per una ...

Come molti titoli a supporto continuo da parte degli sviluppatori, anche Hearthstone riesce ad essere piuttosto popolare nella community di videogiocatori, come fanno brillantemente altre produzioni d ...

