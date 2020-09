Google conferma il roll out dell’aggiornamento di Wear OS, migliora l’autonomia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono ore calde per Google: dopo aver rilasciato nella giornata di ieri Android 11, oggi è stato confermato il roll out dell'update di Wear OS. L'articolo Google conferma il roll out dell’aggiornamento di Wear OS, migliora l’autonomia proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

teeechblog : Google conferma l’arrivo dell’aggiornamento anche per Wear OS - mmintermm : @giuseppe_concas @angy_angy67 Ah grazie perchè io google non ce l ho..e quindi a conferma, altro che non so, che so… - beriapaolo : 2/ Una sbirciata ai dati @Google COVID-19 Community Mobility Report più o meno conferma l’ordine di grandezza del d… - WinstonWilson39 : RT @86_longo: Ne parlavamo qui ?? - ManuFilippone95 : RT @86_longo: Ne parlavamo qui ?? -