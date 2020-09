GfVip, Myriam Catania: “Voglio bene a Luca Argentero, ma non è un mio amico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 11 settembre anche Myriam Catania. L’attrice, figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo, nonché ex moglie di Luca Argentero, racconta il rapporto di affetto per l’ex marito. I due, che sono stati sposati a lu8ngo, non hanno avuto figli, ma subito dopo la separazione, entrambi sono diventati genitori: “In effetti non c’è una spiegazione: fose uno si rilassa, cambia l’energia, succedono cose che non accadevano prima”. Così Myriam lascerà il figlio Jacques, nato nel 2016, alle cure del compagno Quentin. A un secondo figlio ci pensa, ma precisa: “Non sono incinta, ho solo preso peso durante il lockdown“. Parlando dell’ex marito Luca ... Leggi su tvzap.kataweb

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanc… - Waffel44 : Stiamo tutti un po' troppo sottovalutando Myriam Catania, aka figlia della Izzo, al Gfvip. - diavolettoooo : @GrandeFratello Tranne 2-3 li conosco tutti. È già un passo avanti... tiferò per Myriam Catania ?? #GFVIP - beguiled2017 : dove sono le clip di myriam catania in le ali della vita nell'attesa di vederla al gfvip ora mi incazzo - CarlaGigia : e dopo zia Simona.....ecco: Myriam Catania #gfvip -