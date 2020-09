F1, GP Toscana Ferrari 1000 Mugello: programma conferenza piloti di giovedì 10 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Mugello apre le porte del proprio tracciato alla Formula 1 ma ancor prima di poter entrare a sfrecciare in pista i piloti sono attesi in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia. Giovedì 10 settembre presso il media center del tracciato italiano andrà in scena la conferenza stampa dei piloti che aprirà di fatto il weekend di gara del Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. La conferenza piloti del GP della Toscana comincerà alle 14:00 e terminerà alle 17:20. Su Sky Sport 24 alle ore 16:40 verranno trasmesse in diretta le parole dei Ferraristi Charles Leclerc e Sebastian Vettel mentre ulteriori contributi arriveranno alle ... Leggi su sportface

