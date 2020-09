Era Jen di Dawson’s Creek: oggi a 40 anni capelli corti e fa una vita… [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Jen Lindley era il personaggio più concreto di “Dawson’s Creek”, quello in cui ci siamo ritrovati in tutto e per tutto. Con quel fascino da cattiva ragazza, nessuno ha incarnato meglio di lei i problemi adolescenziali circa amicizia e amore. L’attrice che la interpretava Michelle Williams compie oggi 40 anni! Michelle Williams: la vita lontana dai riflettori Michelle Williams ha iniziato a recitare a 14 anni, debuttando con “Lessie”. Il successo arriva con la serie tv “Dawson’s Creek”, nel 1998, dove interpretava Jen Lindley. Grazie a questo ruolo arrivano così i primi lavori cinematografici che le permettono di lavorare accanto a grandi stelle come Michelle Pfeiffer. Nel 2005 arriva il suo primo grande successo con “I segreti di ... Leggi su velvetgossip

mackngbird : a foto da jen era sombra da blusa,, analise - WPattersoncmn : Ehm, sono stata rapita e torturata dagli stessi terroristi con cui lui era in combutta Pazzesco è la parola meno adatta Jen ahah - BoyCalledPhoebo : @__bitchin_ è una canzone presa dal musical di Annie che era stato nominato in una scena precedente, quindi potrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Jen US Open: Osaka di nuovo in semifinale, ora sfida alla (non) sorpresa Brady • Ok Tennis oktennis Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence hanno cenato insieme in quarantena

1Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence sono ancora amici dopo Hunger Games: i due attori hanno cenato insieme durante la quarantena Pare che l’amicizia tra Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence non si sia ...

1Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence sono ancora amici dopo Hunger Games: i due attori hanno cenato insieme durante la quarantena Pare che l’amicizia tra Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence non si sia ...