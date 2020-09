Enel acquista azioni proprie (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Enel, tra il 3 e il 4 settembre 2020, ha acquistato 107.114 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 7,5869 euro per azione, per un controvalore complessivo di 812.672,723 euro. L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 29 luglio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2020 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020. Dall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 107.114 azioni proprie (pari allo 0,001054% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di ... Leggi su quifinanza

