Depay Barcellona: raggiunto l’accordo, manca quello con il Lione: i dettagli (Di mercoledì 9 settembre 2020) raggiunto l’accordo tra Barcellona e Memphis Depay: manca ancora l’accordo con il Lione. I dettagli del trasferimento Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto l’accordo tra il Barcellona e Memphis Depay. L’accordo tra Barcellona e Lione, tuttavia, deve essere ancora trovato. I contatti vanno avanti con ottimismo per portare l’olandese alla corta di Ronald Koeman. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto l’accordo tra il Barcellona e Memphis Depay. L’accordo tra Barcellona e Lione, tuttavia, deve essere ancora trovato ...Lautaro Martinez continua ad essere il principale obiettivo del Barcellona per l’attacco. L’Inter fissa il prezzo per il suo centravanti E’ Lautaro Martinez l’obiettivo principale del Barcellona per r ...