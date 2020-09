Covid-19: Baronissi, una persona guarita e otto positivi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Una buona notizia dall’Asl per il comune di Baronissi. Una cittadina, la giovane M.L.M. risultata contagiata al Covid-19 lo scorso 23 agosto, è completamente guarita essendo risultati tutti negativi i tamponi eseguiti al termine del periodo di isolamento domiciliare. Parimenti negativo l’esito dei tamponi eseguito al familiare convivente. Un augurio ai due giovani e naturalmente un auspicio di pronta guarigione agli altri otto cittadini ancora positivi è stato rivolto dal sindaco Gianfranco Valiante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

VoceDiStrada : Baronissi, guarita dal Covid-19: restano otto cittadini positivi - salernonotizie : Covid: salgono a 9 i casi a Baronissi. Due nuovi positivi a Pontecagnano - VoceDiStrada : Baronissi, donna positiva al Covid-19: sono 9 i casi - ottopagine : Covid: nuovo tampone positivo a Baronissi, 9 casi in città #Baronissi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Baronissi

Ecco i singoli casi per Comune di Coronavirus registrati nella giornata di martedì 8, quando in Campania c’è stato il record di contagi toccando quota 249. Una ventina circa sono nel Vesuviano e nel N ...“Ormai è un trend più che attendibile; da giorni in Campania e anche nella nostra città le persone positive al coronavirus (sono nove al momento a Baronissi) crescono in maniera esponenziale. Le misur ...