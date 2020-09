Coronavirus vaccino, stop ai test di AstraZeneca: “Reazione inaspettata” (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca ha deciso di interrompere temporaneamente i test sul vaccino contro il Coronavirus a causa di una reazione anomala in uno dei volontari. AstraZeneca ha deciso di sospendere, in maniera temporanea, i test per la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus, in quanto uno dei volontari a cui è stata sottoposta la potenziale cura ha … L'articolo Coronavirus vaccino, stop ai test di AstraZeneca: “Reazione inaspettata” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

