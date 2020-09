Coronavirus, sospetta reazione avversa. AstraZeneca sospende i test del vaccino di Oxford. “Azione di routine” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come gli scienziati continuano a ripetere da settimane è importante che i test sui potenziali vaccini, anche quelli più promettenti, completino totalmente la fase III della sperimentazione. Questo per permettere di testare la completa sicurezza oltre l’efficacia del composto. Da qui la necessità che siano almeno 30mila persone a essere sottoposte ai test. Oggi arriva la notizia che AstraZeneca ha sospeso tutti i test clinici sul vaccino per il Coronavirus che sta sviluppando con l’Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Lo stop temporaneo consente al colosso farmaceutico di esaminare il caso ne rivedere i dati sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

