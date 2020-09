Coronavirus, arriva test salivare rapido. Risposta in 3 minuti (Di mercoledì 9 settembre 2020) arriva un nuovo test rapido , tutto italiano, capace di dire in soli 3 minuti se si è positivi o meno al Coronavirus SarsCov2 dalla saliva. Si chiama Daily Tampon , ed è stato realizzato da un'... Leggi su quotidiano

Un nuovo test rapido, tutto italiano, in grado, in soli 3 minuti, di stabilire se una persona è positiva o meno al Covid 19. Il rivoluzionario test è denominato Daily Tampon, ed è stato realizzato da ...

L'arcivescovo di Torino: basta allarmismi sugli immigrati, sono una risorsa

"Far leva sull'allarmismo e sull'invasione, come già è avvenuto in passato, non aiuta ad affrontare seriamente il problema ma suscita solo paura e timore che, collegato al Coronavirus, suscita ancora ...

