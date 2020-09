Call Of Duty Black Ops Cold War avrà una beta in arrivo prima su PS4 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Treyarch ha rivelato che la beta multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War per PS4 inizierà l'8 ottobre 2020, con accesso anticipato disponibile per tutti i giocatori su PS4.L'annuncio è arrivato verso la fine del trailer di presentazione del multiplayer, con una data confermata. Dovrete preordinare il gioco per giocarci in quella data, ma probabilmente sarà disponibile una open beta circa una settimana dopo l'8 ottobre. Maggiori dettagli sulla beta seguiranno probabilmente nelle prossime settimane, con informazioni su quali modalità, mappe, armi e equipaggiamento saranno utilizzabili nella versione di prova.Nella giornata di oggi è stato svelato il primo trailer di annuncio della modalità multiplayer presente nel gioco e ... Leggi su eurogamer

