Calendario Partite DAZN Serie A 2020/21: programma e orari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calendario delle Partite della Serie A 2020/21 che saranno trasmesse in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma DAZN Dopo il debutto in Italia nella stagione 2018/2019, DAZN trasmetterà anche le gare della Serie A 2020/21, essendosi assicurata in esclusiva 114 Partite all’anno per 3 anni. Partite DAZN Serie A 2020/21: la Lega Calcio ha stabilito quali gare vanno trasmesse di giornata in giornata sulla piattaforma streaming. La piattaforma di sport in streaming ha inizialmente mantenuto le fasce orarie della scorsa stagione, con la gara del sabato sera, il lunch match della domenica mattina e una delle Partite ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | INTER CALENDAR Resta sempre aggiornato su tutti gli impegni dei nerazzurri ???? Scarica subito il calendario!… - acffiorentina : ??? | SERIE A 2020/21 Ecco il nostro calendario con tutte le date e le partite del campionato viola! … - BfcOfficialPage : ?? | CALENDARIO Ecco le nostre partite ?? #WeAreReady #WeAreOne - giocasti71 : @DAZN_HELP_ITA Ciao, ma anche quest'anno trasmetterete tutte le partite della Liga Santander, vero? Sull'app trovo… - sportli26181512 : Milan, che tour de force! Dalla prossima settimana si gioca ogni tre giorni: Milan, che tour de force! Dalla prossi… -