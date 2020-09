Calciomercato, Perisic torna all'Inter. Milan, visite per Tonali e idea Vecino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ivan Perisic saluta il Bayern Monaco e torna all'Inter. Il club tedesco, fresco campione d'Europa, ha annunciato che non riscatterà il croato e gli ha augurato il meglio per il futuro. L'esterno torna ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : Il saluto ufficiale del #Bayern a #Perisic - passione_inter : Inter News - Riecco Perisic, la Nuova Inter e le ultime di calciomercato - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, pronto a ripartire | Lo vuole Mourinho - passione_inter : VIDEO - Riecco Perisic, la Nuova Inter e le ultime di calciomercato - - frances18008072 : RT @AffariDiCalcio: Il #BayernMonaco non riprende #Perisic ? Lo ha confermato Flick: 'Non conteremo più su #Odriozola, #Perisic e #Coutinho… -