Bernardeschi Juventus, scambio in vista? Roma a caccia del sostituto di Zaniolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bernardeschi Juventus – La Juventus ha offerto nel recente passato Federico Bernardeschi praticamente a tutti. Alla Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma non se n'è fatto niente. Il Chelsea ci ha pensato e c'è stato un sondaggio dell'Atletico Madrid. Acquistato per 40 milioni di euro dai viola, la Juventus ora vuole cederlo. Bernardeschi Juventus, la Roma sull'ex Viola In bianconero non è mai riuscito a trovare se stesso, una vera identità, un po' esterno, un po' mezzala, senza mai lasciare particolarmente il segno. E ora i bianconeri hanno deciso di privarsene per il bilancio.

