Beckenbauer ammette: “Comincio a pensare alla morte” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La medicina e il tenore di vita hanno fatto così tanti passi da gigante da ritenere una persona, a 75 anni, ancora un bel “giovanotto”. Così dovrebbe essere anche per la bandiera tedesca Franz Beckenbauer, che però negli ultimi anni ne ha passate di cotte e di crude: dalla morte del figlio alle accuse sull’assegnazione dei Mondiali 2006 alla Germania. E così ha deciso: vita più tranquilla, meno eccessi, meno visibilità pubblica: “Il 50esimo compleanno non mi ha fatto effetto – ha detto alla Bild – il 70esimo nemmeno. Ora però ho 75 anni e per la prima volta comincio a pensare alla morte. Intravedi la fine. Spero che il buon Dio mi dia ancora molti anni, ma a questa età non lo sai. Ti rendi ... Leggi su calcioweb.eu

