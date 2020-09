AMD RX 6000: Big Navi con RDNA 2 in arrivo domani? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un post di Frank Azor su Twitter lascia presagire che qualcosa di interessante potrebbe accadere a Sunnyvale domani. Ovviamente ciò che ci aspettiamo tutto è l’annuncio della famigerata Big Navi o più probabilmente della serie AMD RX 6000 basata sull’architettura RDNA 2 Con l’arrivo delle nuove GPU NVIDIA RTX 30 il mondo del gaming è rimasto abbastanza scosso; il passo avanti rispetto al passato è stato notevole e anche il rapporto qualità prezzo è veramente interessante. Ma in tutto questo AMD non si è ancora fatta sentire. Che sia finalmente il momento? Lisa Su aveva preannunciato che le nuove schede grafiche “Big Navi” ovvero la serie AMD RX 6000 basata su RDNA 2 ... Leggi su tuttotek

