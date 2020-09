Acqua Lete, event partner di Scuderia Ferrari per il 1000° Gp al Mugello (Di mercoledì 9 settembre 2020) Acqua Lete, da oltre 25 anni a fianco dello sport, corre per la prima volta nel mondo dei motori grazie a una partnership con un brand iconico e riconosciuto a livello globale, Scuderia Ferrari. Acqua Lete diventa infatti event partner del 1000° Gran Premio disputato dalla Scuderia Ferrari, un evento che celebra un traguardo unico per Ferrari, proprio sul tracciato di casa del Mugello. “Il connubio tra sport e Acqua Lete è ormai radicato in tutti gli appassionati di sport, per le caratteristiche del nostro prodotto, come per la nostra continua presenza in importanti eventi ... Leggi su liberoquotidiano

ladamavelata_ : Volevo chiedere ad @IlariaStagni se è lei nella pubblicità di @Acqua_Lete e se doppia sia la mamma che 'cellulino' ?? - JuveP92 : @EnzaToro53 Allora se c'è questa mentalità; io non dovrei bere acqua lete perchè sponsorizza il napoli. Boh!! COMUN… - elena_mattei : Comunque stanno messi veramente male questi che stanno commentando sotto il post di @lavazzagroup solo io continuo… - danieletomasett : @AlessiaMorani ?????????? stranamente è diventata un “vip”.....acqua Lete - ElMik18 : @Robertozz20 @juventusfc @lavazzagroup Non avevo dubbi lo fosse, ma, come hai già detto tu, molti la pensano davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua Lete Acqua Lete, event partner di Scuderia Ferrari per il 1000° Gp al Mugello Liberoquotidiano.it Al via il WPT Sardegna Open 2020 presented by Enel. Tra i primi eventi sportivi aperti al pubblico nel post-Covid

Il padel mondiale atterra a Cagliari, dal 6 al 13 settembre. Per la prima volta una regione italiana (la Sardegna, title partner dell’evento) ospiterà una prova del World Padel Tour, il circuito mondi ...

Napoli, ecco la nuova maglia "Kombat Pro 2021", la tifoseria si divide

Ecco le immagini della "Kombat Pro 2021", la nuova maglia del Napoli realizzata dalla Kappa. Anche in questo caso, la tifoseria si divide tra chi la apprezza e chi la critica con veemenza. La maglia è ...

Il padel mondiale atterra a Cagliari, dal 6 al 13 settembre. Per la prima volta una regione italiana (la Sardegna, title partner dell’evento) ospiterà una prova del World Padel Tour, il circuito mondi ...Ecco le immagini della "Kombat Pro 2021", la nuova maglia del Napoli realizzata dalla Kappa. Anche in questo caso, la tifoseria si divide tra chi la apprezza e chi la critica con veemenza. La maglia è ...