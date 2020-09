Teresa Scavelli, baby sitter uccisa in Svizzera per salvare tre bambini da un’aggressione (Di martedì 8 settembre 2020) Teresa Scavelli, una donna di 46 anni, è stata uccisa mercoledì 2 settembre mentre tentava di salvare i tre bambini a cui stava facendo da baby sitter dall'aggressione di un ragazzo svizzero di 22 anni, che aveva gravi problemi psichiatrici. La donna, originaria della Calabria, è stata uccisa a San Gallo, nel cantone tedesco della Svizzera. L'omicidio è avvenuto alcuni giorni fa, ma soltanto da poco gli inquirenti hanno reso note le generalità. Leggi su tg24.sky

