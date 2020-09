Super Mario 3D All-Stars: Mario 64 e Sunshine in azione in alcuni video gameplay (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo numerosi rumor, abbiamo finalmente ricevuto l'annuncio ufficiale di Super Mario 3D All-Stars. Il gioco combinerà tre titoli classici di Mario: Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. I tre giochi saranno migliorati rispetto alle versioni originali e oggi possiamo vedere alcune clip di gameplay di due di loro, Mario 64 e Sunshine.Le clip arrivano dalll'account Twitter giapponese del 35° di Mario. Anche se i remaster non sono così buoni come molti avevano sperato, in questo caso hanno un aspetto ... Leggi su eurogamer

NintendoItalia : Tre classiche avventure di Mario in 3D, ottimizzate per #NintendoSwitch. #SuperMario3DAllStars sarà disponibile da… - sole24ore : Tanti auguri Super Mario. L’idraulico più famoso dei videogiochi festeggia il 35esimo compleanno e scatta l’operazi… - NintendoItalia : Super Mario 3D World + Bowser's Fury arriva su #NintendoSwitch il 12/02/2021! Questa versione del gioco aggiunge il… - alolanfede : Super Mario All Stars il 18 Settembre, Age Of Calamity il 20 Novembre, mi trema il culo fortissimo - pokemonnext : Nuove scarpe PUMA dedicate a Super Mario! -