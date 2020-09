Salvini si lancia con il paracadute. Ad Arezzo. Davvero (Di martedì 8 settembre 2020) Matteo Salvini giovedì prossimo farà un lancio con il paracadute. Letteralmente: il Capitano dopo aver pubblicato il video con la colonna di 007 si deve essere immedesimato nella parte, perché come racconta QN, insieme a Giovanni Galli, l’ex calciatore capolista della Lega nel collegio di Firenze città e i parlamentari leghisti Daniele Belotti e Tiziana Nisini ha intenzione di paracadutarsi da un aereo in Toscana. Salvini non ha in mente di lanciarsi da solo nei cieli di Arezzo: insieme a lui ci saranno dei paracadutisti provetti. Susanna Ceccardi chissà come mai invece ha deciso di non andare: una prova di saggezza? Quando sarà in aria Il Capiano porterà con sé la bandiera della Lega che farà sventolare sui cieli toscani. Ma a ... Leggi su nextquotidiano

AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap… - LegaSalvini : #SALVINI LANCIA L’ALLARME: “SCUOLA È VERA EMERGENZA NAZIONALE, SIAMO UNICO PAESE SENZA CERTEZZE” - neXtquotidiano : #Salvini si lancia con il paracadute. Ad Arezzo. Davvero - stanka67 : Appello a tutti gli elettori della #Toscana: ma davvero volete farvi governare da un tale pagliaccio? Vi prego, dit… - lutring_frankye : RT @AnnalisaChirico: Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini lancia Salvini si lancia sulla Toscana. Dopo il citofono, ecco il paracadute QUOTIDIANO.NET Sanremo e Imperia si preparano all’arrivo di Matteo Salvini, per il leader della Lega comizio e incontro con imprenditori

Sanremo e Imperia si preparano all’arrivo di Matteo Salvini. Dopo l’annuncio di ieri dal responsabile regionale della Lega Edoardo Rixi, le segreterie locali del partito, in accordo con l’onorevole Fl ...

Pensioni: perché a Salvini conviene parlare di ritorno della Legge Fornero

Pensioni: Matteo Salvini lancia l’allarme riguardo ad un possibile ritorno della Legge Fornero. Nelle diverse piazze in cui è intervenuto per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrat ...

Sanremo e Imperia si preparano all’arrivo di Matteo Salvini. Dopo l’annuncio di ieri dal responsabile regionale della Lega Edoardo Rixi, le segreterie locali del partito, in accordo con l’onorevole Fl ...Pensioni: Matteo Salvini lancia l’allarme riguardo ad un possibile ritorno della Legge Fornero. Nelle diverse piazze in cui è intervenuto per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrat ...