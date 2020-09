Problema durante le visite mediche: ex Samp, Palermo e Brescia costretto al ritiro a 27 anni [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 8 settembre 2020) Una doccia fredda. Un ritiro inaspettato, doloroso. Alessandro Martinelli, a 27 anni, è costretto ad appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista svizzero, capitano del Palermo non potrà più scendere in campo. La conferma è arrivata direttamente dal club rosanero: “Alessandro Martinelli, purtroppo, per ora si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica”. Nelle scorse settimane il calciatore si era recato a Milano per degli esami approfonditi, poi è arrivato lo stop definitivo. Lungo messaggio del portiere Pelagotti. “Amico mio. Siamo venuti qua insieme, abbiamo accettato questa sfida senza pensarci minimamente, per cercare di riportare il Palermo e i ... Leggi su calcioweb.eu

Linkiesta : Donald Trump ha un grande problema con i militari, specialmente con i caduti o feriti in battaglia. In questi anni… - CalcioWeb : Problema durante le visite mediche: ex #Samp, #Palermo e Brescia costretto al ritiro a 27 anni [NOME e DETTAGLI] - - durante_g : RT @GavinoSanna1967: Ovviamente io sono un ignorante e quindi accetto critiche, Covid ha creato milioni di grandi esperti in mascherine che… - durante_g : RT @AlbertoBagnai: Sono mesi che mettiamo in guardia contro questo rischio in Commissione d’inchiesta! E questa ora si sveglia!? Per caso d… - antonio31103017 : @luigidimaio Ci dice gentilmente sig ministro i costi che il governo sopporterà durante questo referendum che non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema durante Problema durante le visite mediche: ex Samp, Palermo e Brescia costretto al ritiro a 27 anni [NOME e DETTAGLI] CalcioWeb Intel: i nuovi driver WiFi risolvono i problemi di BSOD su Windows 10

Se avete un sistema Windows 10 con scheda WiFi Intel e nell'ultimo periodo avete sperimentato delle BSOD (Bluee Screen Of Death), anche dopo l'ultima Patch Tuesday di agosto, la soluzione potrebbe ora ...

Vendite smartphone: Samsung pronta a riprendersi la leadership

Come riportato da Pulse News, Samsung probabilmente trarrà vantaggio dai problemi che Huawei sta affrontando con gli Stati Uniti e si riprenderà la leadership globale. Ricordiamo che Huawei ha superat ...

Se avete un sistema Windows 10 con scheda WiFi Intel e nell'ultimo periodo avete sperimentato delle BSOD (Bluee Screen Of Death), anche dopo l'ultima Patch Tuesday di agosto, la soluzione potrebbe ora ...Come riportato da Pulse News, Samsung probabilmente trarrà vantaggio dai problemi che Huawei sta affrontando con gli Stati Uniti e si riprenderà la leadership globale. Ricordiamo che Huawei ha superat ...