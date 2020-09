Pogba Juventus, Paganini svela: “Piano B per riportarlo a Torino” (Di martedì 8 settembre 2020) Pogba Juventus – Pogba è da sempre il sogno dei tifosi bianconeri, che fin da subito quando venne ceduto, lo rivolevano a Torino. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è così utopistico. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, infatti, il “Polpo” non avrebbe ancora trovato l’accordo con il Manchester United per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021. L’entourage del transalpino, Mino Raiola, potrebbe avere già una bozza di accordo con la Juve, e questo complicherebbe in maniera esponenziale i programmi dei Diavoli Rossi, che potrebbero essere costretti a cedere la mezzala a “prezzo di saldo”. Pogba Juventus, le ultimissime sul ... Leggi su juvedipendenza

Continuano le voci di calciomercato relative a Locatelli del Sassuolo, la Juventus è molto interessata al centrocampista, le ultime sul giocatore della Nazionale italiana ed i bianconeri. La questione ...

La Juventus in questa sessione di mercato oltre ad Arthur dal Barcellona-nell’ambito di uno scambio con Pjanic– si è assicurata anche Weston McKennie, profilo giovane, ma che non completa il centrocam ...

