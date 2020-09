Natalia Paragoni, nella semplicità di un abito tutta la bellezza: «Sei proprio in vena di stupire» (Di martedì 8 settembre 2020) Non ha bisogno di trucco e parrucco Natalia Paragoni per inebriare il social: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché fidanzata di Andrea Zelletta (futuro concorrente dell’imminente Grande Fratello Vip) conquista Instagram ‘concedendosi’ al naturale. E sembra convincere ancor più che imbellettata. Reduce da una recentissima gaffe al Festival del Cinema di Venezia, costatale più che qualche nota ironica sul social, Natalia sembra aver superato quella spiacevole parentesi. Merito del tronista? Non ha esitato a schierarsi in difesa della sua amata, Zelletta, che tra qualche giorno dovrà salutare per un po’ la sua Natalia. Leggi anche >> Ludovica Valli sul red carpet irriconoscibile, un altro viso dal trono: «Perché ti ostini a ... Leggi su urbanpost

Notiziedi_it : Andrea Zelletta difende Natalia Paragoni dopo le critiche - infoitcultura : Uomini e Donne, Andrea Zelletta difende Natalia Paragoni dopo gli attacchi: 'Vero e proprio bullismo' - Notiziedi_it : Andrea Zelletta difende Natalia Paragoni dopo le critiche - BITCHYFit : Andrea Zelletta (prima di entrare al GF Vip) difende la fidanzata Natalia Paragoni dagli sfottò ricevuti a Venezia - Novella_2000 : Andrea Zelletta difende Natalia Paragoni dopo le critiche -