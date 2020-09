Medico positivo in ospedale, sospiro di sollievo: 'Tutti negativi al tampone i suoi contatti' (Di martedì 8 settembre 2020) Il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, fornisce attraverso Facebook, un aggiornamento positivo sugli sviluppi del caso del Medico risultato positivo negli scorsi giorni all'ospedale Angioloni ... Leggi su cesenatoday

Medico positivo in ospedale, sospiro di sollievo: "Tutti negativi al tampone i suoi contatti" CesenaToday Crema: sospetto caso di Covid, classe a casa

La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema (Cremona), con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima campanella, come prevedo ...

Berlusconi ricoverato per Covid, le condizioni secondo il bollettino di oggi: “In miglioramento”

Le condizioni di Silvio Berlusconi sono in miglioramento al quarto giorno di ricovero. E' quanto è emerso dal bollettino di oggi, lunedì 7 settembre, reso noto con una nota dal professor Alberto Zangr ...

