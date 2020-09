L'ira di Binaghi: "Internazionali di tennis senza pubblico è un'idiozia" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "La Regione Lazio non si è voluta prendere la responsabilità di aprire al pubblico gli Internazionali di tennis d'Italia. Ce lo hanno comunicato il 4 settembre. Se lo avessero detto subito avremmo potuto spostare in torneo a Genova, per esempio, o in Puglia". è duro il presidente della Fit, Angelo Binaghi con la Regione Lazio durante la conferenza di presentazione dei 77esimi Internazionali di tennis d'Italia in programma dal 14 al 21 settembre (il 12 e 13 in programma le qualificazioni). "Dal torneo di Roma arriva ogni anno un indotto di circa 100 milioni e quest'anno sarebbe stato ancor più importante - aggiunge Binaghi - inoltre altre Regioni hanno aperto al pubblico, a differenza del Lazio. E noi abbiamo ... Leggi su agi

