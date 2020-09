Lenny Kravitz, il rocker super sexy a 56 anni, sarà il volto di una fragranza YSL (Di martedì 8 settembre 2020) Ha 56 anni ed è il rocker più sexy in circolazione, si tratta di Lenny Kravitz, vera e propria leggenda della musica che è stato scelto come è il nuovo testimonial di Y by Yves Saint Laurent Beauté. A settembre 2020, la famiglia YSL Beauty presenterà la nuova campagna con Lenny Kravitz come nuovo volto globale e portavoce di Y, la fragranza nata nel 2017 per sognatori audaci, che amano il rischio e il lusso, e costantemente protesi alla realizzazione di sé. Leggi su vanityfair

