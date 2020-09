Le Storie di Instagram sbarcano anche su Facebook, continua l’opera di fusione delle piattaforme social (Di martedì 8 settembre 2020) continua il progetto di integrazione di WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram. Annunciato sin dallo scorso anno dallo stesso Mark Zuckerberg, il progetto ha cominciato man mano a prendere vita con una serie di implementazioni che consentiranno man mano alle diverse piattaforme di proprietà del colosso di Menlo Park di dialogare e integrarsi tra loro. L’ultimo passo riguarda proprio le ultime due, Facebook e Instagram. Parliamo infatti dell’avvio dei test riguardo alla funzione che permette di visualizzare le Storie di Instagram direttamente da Facebook. La novità per il momento è riservata solo ad alcuni utenti. A farci sapere se stiamo visualizzando una storia pubblicata sull’una o ... Leggi su ilfattoquotidiano

