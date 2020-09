La Francia dimezza la quarantena a 7 giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al coronavirus: è quanto annunciato dal ministro della Salute, Olivier Véran. La decisione verrà adottata in modo formale in occasione del “Consiglio di Difesa di venerdì”, il che “ci darà un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura”, ha aggiunto il ministro su France Inter.“Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito - ha spiegato Véran - la contagiosità diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole”. ... Leggi su huffingtonpost

