Inviare foto hard e sessuali a minori è considerata 'violenza sessuale' (Di martedì 8 settembre 2020) Inviare foto hard a minorenni via Whatsapp, o altri sistemi di messaggistica istantanea, è pari al reato di 'violenza sessuale'. E si rischia il carcere. La terza sezione penale della Cassazione, ... Leggi su milanotoday

HuffPostItalia : Cassazione, inviare foto hard via WhatsApp è violenza sessuale - repubblica : La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale [aggiornamento delle 17:01] - fattoquotidiano : “Violenza sessuale è anche inviare foto hard via Whatsapp a un minore”: la decisione della Corte di Cassazione - Yogaolic : RT @repubblica: La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale [aggiornamento delle 17:01] - alkhimiyah : RT @fattoquotidiano: “Violenza sessuale è anche inviare foto hard via Whatsapp a un minore”: la decisione della Corte di Cassazione https:/… -