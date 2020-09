Incubo legionella: focolai in serie e il mistero resta (Di martedì 8 settembre 2020) Casi isolati, qualche vittima, ma soprattutto un mistero che di rado si chiarisce. La fine dell'estate in Lombardia, insieme ai primi temporali, talvolta porta anche la legionella. Come accaduto a ... Leggi su ilgiorno

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: Agi - In Lombardia torna l'incubo legionella. Il focolaio scoppiato a Busto Arsizio (Varese), dove al momento si conta… - stop_fake_news_ : Agi - In Lombardia torna l'incubo legionella. Il focolaio scoppiato a Busto Arsizio (Varese), dove al momento si co… -