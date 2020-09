Il vescovo di Mazara a Musumeci “Razzismo su migranti è contro vangelo” (Di martedì 8 settembre 2020) Mazara DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – “E' penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo senza se e senza ma”. Lo ha detto il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero in risposta al presidente della Regione, Nello Musumeci che, sabato scorso ad Agrigento, ha lanciato un'invettiva ai partecipanti del meeting politico del suo movimento Diventerà Bellissima. “Dovremmo brandire Vangelo e rosario – ha aggiunto – e fischiare il Papa, urlando contro i migranti, per non urtare la sensibilità di chi pensa a respingimenti, rifiuto di soccorso e non accoglienza? Non è dato di sapere in quali chiese il presidente della Regione, o chi per lui, ha ascoltato parole di ... Leggi su iltempo

