I quattro ragazzi di Colleferro: «Non abbiamo ucciso noi Willy, abbiamo fatto da pacieri» (Di martedì 8 settembre 2020) I quattro ragazzi di Colleferro fermati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte si sono proclamati innocenti. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia presso il carcere di Rebibbia, hanno affermato davanti agli inquirenti di non aver avuto un ruolo attivo nella morte del 21enne e che non avevano visto, quando sono andati via, il corpo del giovane a terra. LEGGI ANCHE > La pista degli investigatori sull’aggravante razziale per l’omicidio di Willy I ragazzi di Colleferro si proclamano innocenti Le difese dei ragazzi sono affidate a Pica e a Vito Perugini. In sintesi, i quattro hanno affermato di aver partecipato alla rissa soltanto perché chiamati da altri loro conoscenti, ma di non aver mai toccato ... Leggi su giornalettismo

Arrestati quattro ragazzi di Artena per l'omicidio di Willy Duarte Monteiro. Sono nel carcere di Velletri

Colleferro, giovane ucciso a calci e pugni dopo una rissa: 4 fermati. Il sindaco: «Siamo senza parole». Domani lutto cittadino

Notte di follia a Colleferro, in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, capoverdiano, è morto in seguito ad una violenta rissa scoppiata tra due gruppi di giovani in centro in piazz ...

