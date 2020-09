Henry Cavill e Superman in trend su Twitter: i fan vogliono il suo ritorno nel DCEU (Di martedì 8 settembre 2020) Twitter chiama a raccolta, e i fan rispondono: Man of Steel e il Superman di Henry Cavill tornano al centro dell'attenzione, e i fan rivogliono l'attore nel ruolo. Il pubblico chiede a gran voce il ritorno del Man of Steel - l'Uomo D'Acciao - e di Henry Cavill nei panni di Superman con un nuovo trend topic su Twitter. Henry Cavill Superman è la parola d'ordine del momento su Twitter, apparentemente in risposta a un tweet dell'account TNTDrama (via CBR), che aveva postato una foto dell'attore con indosso il costume di Superman visto in Man of Steel abbinato alla caption "Siamo tutti d'accordo, allora ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Henry Cavill e Superman in trend su Twitter: i fan vogliono il suo ritorno nel DCEU… - fraywood : @enchatedfire è cosa buona e giusta nel nome di henry cavill (e io qua che ti aspetto che cominciare il 3......) - leganerd : Superman: i fan vogliono un nuovo film con Henry Cavill ? - FEYSANDV97 : É arrivato Toti nel mio paesino e si fanno le foto che nemmeno fosse Henry Cavill - 3cinematographe : #Superman: i fan di #HenryCavill chiedono il suo ritorno per un film -

L’anno scorso ha riservato alcune sorprese inaspettate per i fan dei film DC, dalla creazione di un multiverso live-action alla conferma che la Snyder’s Cut di Justice League diventerà una realtà, gra ...

Superman, James Gunn spiega perché DC Films non dà il via libera al sequel di Man of Steel

Nel corso di un recente Q&A sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato con grande onestà del motivo per cui la Warner Bros. non ha ancora s ...

