Gianmaria Antinolfi e Belen si incrociano a Milano: “Sguardi di fuoco” (Di martedì 8 settembre 2020) Regina del gossip di luglio e agosto, regina del gossip di settembre: Belen è sempre Belen! Il magazine Chi, come già raccontato da GossipeTv pochi giorni fa, conferma che la modella argentina e Antonino Spinalbese, hair stylist di 11 anni più giovane di lei, continuano a frequentarsi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge un … L'articolo Gianmaria Antinolfi e Belen si incrociano a Milano: “Sguardi di fuoco” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MondoTV241 : Belen Rodriguez a cena con Antonino Spinalbanese, e lancia una frecciatina a Stefano (VIDEO) #belen -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Kontrokultura

Regina del gossip di luglio e agosto, regina del gossip di settembre: Belen è sempre Belen! Il magazine Chi, come già raccontato da GossipeTv pochi giorni fa, conferma che la modella argentina e Anton ...Dopo aver chiuso con Gianmaria Antinolfi Belen non ha certo perso tempo e gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 9 settembre, lo dimostrano. La bella showgirl è stata immor ...