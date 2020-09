Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, fermati 14 cittadini stranieri a Palermo (Di martedì 8 settembre 2020) La Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo a carico di 14 cittadini stranieri accusati di appartenenza ad un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica; condotte criminali aggravate dall'aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. / Polizia di Stato Agenzia Vista ... Leggi su ilgiornale

